Iraniërs in ons land blijven hopen op 'regime change' in Iran: 'Maar we hebben hulp van Nederland nodig'

Waar de Verenigde Staten en Israël met de aanvallen niet het doel hadden om het regime in Iran te veranderen, was dat wel een van de resultaten die veel Iraniërs in Nederland hoopten te zien. Nu dat nog steeds niet is gebeurd, lijkt die verandering erg ver weg. En ondertussen blijft de onderdrukking van Iraanse bevolking doorgaan.

Protest

Activist Alireza Taimurizadeh noemt het schuldgevoel 'ondragelijk'. "Dat je hier bent en je kunt niks doen. Je hoort alle verhalen en het wordt alleen maar erger." Hij zegt dat het daarom ook zo belangrijk is dat mensen hun stem laten horen over de situatie in het land. Dat gebeurt bijvoorbeeld al 4 maanden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar zitten 24 uur per dag demonstranten.