Iraniërs in ons land blijven hopen op 'regime change' in Iran: 'Maar we hebben hulp van Nederland nodig'
Toen Iran net aangevallen werd door de VS en Israël was de hoop op een nieuw regime nog groot onder Iraniërs. Maar nu, 3 maanden verder, is de vraag of die hoop op verandering nog terecht is. "We moeten blijven demonstreren tegen de machtshebbers."
Waar de Verenigde Staten en Israël met de aanvallen niet het doel hadden om het regime in Iran te veranderen, was dat wel een van de resultaten die veel Iraniërs in Nederland hoopten te zien. Nu dat nog steeds niet is gebeurd, lijkt die verandering erg ver weg. En ondertussen blijft de onderdrukking van Iraanse bevolking doorgaan.
Protest
Activist Alireza Taimurizadeh noemt het schuldgevoel 'ondragelijk'. "Dat je hier bent en je kunt niks doen. Je hoort alle verhalen en het wordt alleen maar erger." Hij zegt dat het daarom ook zo belangrijk is dat mensen hun stem laten horen over de situatie in het land. Dat gebeurt bijvoorbeeld al 4 maanden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar zitten 24 uur per dag demonstranten.
Zij willen dat Nederland zich verzet tegen het regime. "Het zijn hele simpele dingen waarmee je heel grote dingen teweeg kunt brengen", zegt Taimurizadeh "zoals het sluiten van een ambassade, zodat je de legitimiteit van een regime wegneemt." Hij ging deze week langs bij de demonstranten om hen een hart onder de riem te steken.
Economische situatie
Voor Taimurizadeh is het duidelijk: er is geen weg meer terug voor het regime. Vooral de economische situatie in het land noemt hij als reden. "Mensen zijn hoopvol dat het regime het niet meer volhoudt omdat salarissen niet meer kunnen worden uitbetaald", legt hij uit.
Maar of dat echt iets teweeg gaat brengen in het land, daar zijn de meningen over verdeeld. Arabist Leo Kwarten zegt hierover: "Het regime blijft gewoon zitten, het leger blijft gewoon zitten. De mensen aan de macht worden er niet armer van."