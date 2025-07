Innovatieve bedrijven als Picnic willen meer ruimte om eigen cao te kiezen: 'Te vaak het bestaande versus het nieuwe'

Picnic-oprichter Michiel Muller wil zelf de coa kunnen kiezen waaraan zijn bedrijf zich moet houden. En hij krijgt steun van de VVD. "We kunnen niet blijven proberen om nieuwe bedrijven in oude mallen te persen."

De strijd tussen nieuwe, innovatieve en gevestigde bedrijven speelt op meer plekken, maar die tussen Picnic en de vakbonden springt op dit moment het meest in het oog. De grote vraag: is het bedrijf een supermarkt, en valt het dus onder de cao voor supermarkten? Recht op toeslagen Die vraag is belangrijk, omdat in de cao voor supermarkten staat dat werknemers recht hebben op toeslagen als ze in de late avond of op zondag werken. In de e-commerce cao, waar Picnic bij wíl horen, zitten deze toeslagen niet. Er staat voor Picnic veel op het spel, zegt Muller. "Als wij verplicht worden om ons aan de supermarkt cao te houden, dan worden we uit de markt geprijsd. Dan worden we te duur en kunnen we niet meer concurreren." Dit komt volgens hem doordat supermarkten vaak met goedkope jongeren werken, terwijl Picnics werknemers ouder en dus duurder zijn. Vakbond FNV heef hier geen boodschap aan. Zij vinden: supermarktwerk is supermarktwerk en moet dus altijd onder dezelfde voorwaarden gebeuren.

Aan cao houden Dat bedrijven nu niet zelf een cao mogen kiezen, komt door een wet uit 1937, de wet Algemeen verbindend verklaring (AVV). Simpel gezegd bepaalt die wet: als meer dan 60 procent van de werknemers in een sector werken bij een bedrijf dat is aangesloten bij een cao, dan geldt de cao voor alle bedrijven in die sector. Hierdoor kan het zijn dat bijvoorbeeld Picnic zich wel aan de supermarkt cao moet houden, terwijl het bedrijf dit zelf niet wil en weinig invloed heeft bij de onderhandelingen over die cao. Werknemers beschermen Docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam Niels Jansen legt uit dat de wet is ingevoerd om zoveel mogelijk werknemers te beschermen: "Dit zorgt ervoor dat werkgevers niet gaan concurreren op arbeidsvoorwaarden en dat iedereen in de sector zich aan dezelfde afspraken moet houden." Dit is volgens Jansen niet alleen in het voordeel van de werknemer. "Ook werkgevers zijn hierbij gebaat. Dit cao-stelsel heeft in principe altijd goed gewerkt. Daarom wordt er in Nederland relatief weinig gestaakt, hebben werkgevers duidelijkheid over de personeelskosten en is het altijd duidelijk met wie je moet onderhandelen."