Industrie- en bouwsector nog meer in de problemen door val kabinet, frustatie groeit

'Nog steeds geen vergunning'

"Ik heb zeker zorgen nu het kabinet is gevallen", zegt mkb'er Jan-Pieter de Laar. Hij heeft een bouwbedrijf in Gelderland, met 25 mensen in dienst. "Veel projecten liggen nog steeds stil vanwege de stikstofproblematiek. En dat gaat nu dus ook niet snel veranderen."

De Laar noemt als voorbeeld een project in Vaassen, net noordelijk van Apeldoorn. Hij wil daar tien appartementen bouwen. "Ook in die regio zijn woningen hard nodig. Maar er gebeurt niks, er is nog steeds geen vergunning verleend."

'Lichtpuntje nog verder weg'

"Het lichtpuntje lijkt nu nog verder weg", verzucht de ondernemer. "En dat terwijl woningnood een groot maatschappelijk probleem is. Ik hoop, dat straks iemand in de politiek de handschoen oppakt. Het stikstofprobleem is noch voor ons bouwers noch voor boeren opgelost."