IND straft hogeschool Avans+ voor overtreden gedragscode: geen buitenlandse studenten meer

Juridische stappen

Avans+ reageert met een verklaring op haar eigen website. Hierin stelt de school dat: "De motivatie voor dat besluit is zeer beperkt, van de aanvankelijke verwijten aan het adres van Avans+ blijft nauwelijks iets over." Ook zegt de school dat er geen sprake is geweest van overtredingen en dat zij altijd betrouwbaar is geweest.

"In het besluit tot intrekking heeft de IND deze verwijten niet meer opgenomen. De intrekking is alleen gebaseerd op de schrapping uit het gedragscoderegister." De school onderzoekt nu verdere juridische stappen. Verder doet ook de arbeidsinspectie al anderhalf jaar onderzoek naar deze affaire. De inspectie verwacht op korte termijn met een eindoordeel te komen.