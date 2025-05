Ieder kind naar een 'gewone' basisschool in 2035? Dit moet volgens experts nog gebeuren om 'inclusief onderwijs' succesvol te maken

Druk weg bij leraren

"En op het moment dat in de inclusieve school ook zorgmedewerkers aanwezig zijn, dan haalt dat een heleboel druk bij de leraren weg. Dus inclusief onderwijs biedt ook een oplossing voor het lerarentekort en hoge werkdruk."

Van Boekel verwacht dat op termijn speciaal onderwijs niet meer nodig is. "Uiteindelijk willen we wel dat al het onderwijs inclusief is. Je kan daar ruimtes organiseren die minder prikkelgevoelig zijn, waardoor alle kinderen daar ook echt terechtkunnen."

Duidelijke doelen

Op 21 mei is er een Tweede Kamerdebat over inclusief onderwijs. Van de Haar hoopt dat de politiek wel duidelijke doelen gaat stellen: "Er moeten harde aantallen worden genoemd, anders kan de ambitie van de overheid niet gehaald worden."

Van Boekel hoopt dat er onder politici eindelijk het besef komt dat je inclusief onderwijs in wet- en regelgeving moet verankeren. "Want alle kinderen hebben recht op onderwijs. Hiertoe is de overheid ook verplicht met de ratificering van diverse VN-verdragen. Het is de enige manier om de realisering van inclusief onderwijs daadwerkelijk in gang te zetten."