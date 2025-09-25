Huizen regelen voor statushouders leidt tot problemen en dus moet het anders, willen wethouders: 'Nu een onmogelijke opdracht'
Het blijft een groot probleem: het regelen van woningen voor statushouders. Gemeenten zijn hiervoor op zoek naar verschillende oplossingen. Ook wethouder Edwin Enklaar in Harderwijk is ten einde raad omdat het kabinet maar geen duidelijkheid geeft.
Wethouders worden door het kabinet voor een ongemakkelijke opgave geplaatst. Ze mogen geen voorrang verlenen aan mensen met een verblijfsvergunning, maar moeten zich tegelijkertijd wel houden aan hun taak om tientallen statushouders ergens te laten wonen.
Er moeten dus veel meer woningen komen voor statushouders en dat is juist het knelpunt: die huizen zijn er namelijk niet. In Varsseveld hebben ze daar een opvallende oplossing voor gevonden: de gemeente heeft zelf een huis gekocht voor een gezin van tien.