Hoofdrolspelers coronacrisis een week lang verhoord: dit viel op

Maar het ging deze week niet alleen over wat er binnen de muren van de verhoorzaal gebeurde. "Je merkte het hier vanochtend al voor het gebouw: er stonden wat demonstranten voor de deur en er zijn speciale veiligheidsmaatregelen getroffen voor de mensen die door de commissie gehoord worden", vertelt Lemsom.

Men houdt er rekening mee dat de discussie over de coronamaatregelen door de enquête weer op kan laaien. "Commissieleden voelen ongetwijfeld ook de druk op hun schouders van mensen die nog steeds vraagtekens hebben bij het coronabeleid van toen. Ze willen er natuurlijk voor zorgen dat ook die vragen goed worden beantwoord."