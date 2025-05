Hongaarse spionnen in Oekraïne? Best aannemelijk, zegt deze inlichtingenexpert

De spionnen zouden een man en een vrouw van 40 jaar zijn. Ook wordt gedacht dat de twee oud-Oekraïense militairen zijn omgekocht met contant geld. Naast de militaire kracht, verzamelden ze informatie over de mening van de lokale bevolking. Ze waren benieuwd hoe die zou reageren op een eventuele inval van Hongaarse troepen in de regio. Hongarije noemt de beschuldigingen propaganda.

'Dat is niet zo gek'

Het nieuws komt voor inlichtingenexpert Aartsma niet helemaal als een verrassing. "Verschillende landen bestuderen Oekraïne en we wisten dat Hongarije daar één van is."

Dat is volgens hem ook niet gek. "Als je kijkt vanuit het Hongaars perspectief, het is een gemilitariseerd buurland en er gaat veel geld die kant op. Dat je dan daar meer over wil weten, dat is niet zo gek." Wat wel opvalt volgens Aartsma is dat Hongarije ook de stemming van de lokale bevolking peilt.