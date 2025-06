Hoe zedendelinquenten toch hun VOG hielden door een systeemfout bij justitie

Zeker 700 mensen die werken in de taxibranche of kinderopvang hielden tussen 2018 en nu hun Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Zo'n verklaring laat zien dat iemands verleden geen probleem is voor het werk dat diegene gaat doen. Maar door een fout in het systeem van de Justitiële Informatiedienst (Justid) behield een deel van deze groep mensen, onder wie ook enkele zedendelinquenten, hun verklaring. Deze had opnieuw beoordeeld moeten worden.