Hoe wil politiek Den Haag reageren op 'Groenland-plannen' van de Amerikanen? 'De houding is veranderd'
De spanningen over Groenland blijven oplopen. Alle ogen zijn daarom gericht op het World Economic Forum in het Zwitserse Davos, waar Europese regeringsleiders morgen spreken met de Amerikaanse president Donald Trump over zijn plan Groenland in te lijven.
En waar D66-leider en beoogd premier Rob Jetten juist oproept hardere taal uit te slaan tegen de Amerikaanse president, blijkt vandaag opnieuw dat oud-premier en NAVO-baas Mark Rutte Trump blijft overladen met complimentjes. Hoe vindt politiek Den Haag dat we moeten omgaan met Trump?