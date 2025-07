Hoe voorkom je dat je slachtoffer wordt van een babbeltruc? Politievrijwilligers Lenie (83) en Peter (73) leggen het uit aan senioren

Het duo richt op het podium een kleine woonkamer in mét voordeur en spelen alle situaties. Peter Kramer (73) als oplichter én voorlichter, Lenie Tichelaar (83) - ook wel mevrouw de Bruijn - als slachtoffer. Juist dat interactieve karakter werkt, zegt Lenie.

'Er is te veel schaamte'

"Normaal zien ze het op televisie, in films of in de krant. Dan is het voorbijgaand", vertelt ze. "Aan die deur, dan zien ze het. Je loopt er zomaar in, je denkt niet na." Ze spelen verschillende scenario's: zogenaamde pakketbezorgers die een niet-besteld pakje willen afgeven, thuiszorgmedewerkers die zorg willen evalueren of criminelen die zich opvallend gedragen bij de pinautomaat.

Die voorlichting doen ze al jaren, vertellen beiden vlak voor een optreden in Aalsmeer. De twee zijn er in gerold en het werd een groot succes. "Hoort zegt het voort", zegt Lenie erover. Ze komen nu met regelmaat op allerlei plekken in actie. "Soms een keer per week en dan een paar weken niets, dan weer twee of zelfs drie keer per week." Vaak komen verhalen los van slachtoffers. "Er is te veel schaamte, ze durven niet naar een bureau te gaan."