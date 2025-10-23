Hoe Volkswagen slachtoffer lijkt te worden van Nederlands ingrijpen bij chipbedrijf Nexperia

De chips komen veelal van het Nederlands-Chinese bedrijf Nexperia, dat een hoofdkantoor in Nederland heeft. Minister Vincent Karremans het had vermoeden dat het bedrijf weg zou gaan en hiermee ook kennis zou meenemen. Hij legde beslag op het bedrijf. "Maar het feit dat er nu geen chips meer komen, betekent dat een aantal auto's niet meer kunnen worden geproduceerd", merkt hoofdeconoom bij ING Duitsland Carsten Brezski op. "In een aantal Duitse steden is vanaf volgende week al spraken van een productiestop."