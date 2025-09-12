Hoe 'slimme brillen' waarmee je kan bellen én filmen een bedreiging voor onze privacy kunnen worden
Meta brillen die in samenwerking met Ray-Ban en Oakley zijn gemaakt, liggen binnenkort in de winkels. Met de gadget kunnen dragers bellen én hun omgeving filmen. Wat betekent dit voor onze privacy? "Alles wat je op straat doet kan op het internet komen."
De controle van Meta over ons online gedrag gaat zich met de slimme brillen uitbreiden naar de offline wereld, zegt directeur van Bits of Freedom Evelyn Austin. "Alles wat je op straat doet kan op het internet terecht komen." Dragers van deze nieuwe bril kunnen namelijk, naast bellen, ook de omgeving filmen.
Privacy verkopen
"Het verdienmodel van Meta draait om het verzamelen van zo veel mogelijk data met weinig transparantie en controle voor mensen van wie de data is", legt Austin uit. Zij is kritisch over de bril. "Met het gebruik van de slimme brillen verkoop je eigenlijk de privacy van mensen om je heen zoals je buren, vrienden en familie."
"Je hebt geen controle over wat Meta daar vervolgens mee doet", gaat ze verder over de data die wordt opgehaald via de beelden. "Daarnaast is het moeilijker om te zien of iemand filmt met zo'n slimme bril. Er gaat wel een lampje branden zodra er opgenomen wordt, maar zeker op klaarlichte dag is dat echt heel moeilijk te zien."
'Hele wereld maakte al filmpjes'
"De hele wereld maakte al filmpjes", reageert trendwatcher Vincent Evers. Hij draagt zijn slimme bril al 2,5 jaar en gebruikt hem voornamelijk in zijn vrije tijd, tijdens het mountainbiken. Hij is het dus niet eens met Austin.
"In tegenstelling tot een slimme bril, zie je bij een mobiele telefoon helemaal niet dat er een opname wordt gemaakt", aldus Evers.
De slimme bril is niet overal welkom
'Word ik gefilmd?'
Dat brillenwinkels zoals Pearle de gadget van Meta gaan verkopen, vindt Austin onbegrijpelijk. Ze helpen het product te normaliseren, zegt ze. Hiermee wordt het mogelijk om mensen op alle plekken en op de meest intieme momenten vast te leggen, daarmee creëer je een onveilige samenleving, "waarin we ons allemaal continu aan het afvragen zijn: 'Word ik gefilmd.'"
Austin denkt dat we ons in de publieke ruimte veel meer gaan afschermen. "Dat we manieren gaan vinden om niet geïdentificeerd te worden." Maar ze hoopt dat voordat dit gebeurt, toezichthouders en de overheid in actie komen om onze privacywetgeving te handhaven.