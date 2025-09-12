Hoe 'slimme brillen' waarmee je kan bellen én filmen een bedreiging voor onze privacy kunnen worden

De controle van Meta over ons online gedrag gaat zich met de slimme brillen uitbreiden naar de offline wereld, zegt directeur van Bits of Freedom Evelyn Austin. "Alles wat je op straat doet kan op het internet terecht komen." Dragers van deze nieuwe bril kunnen namelijk, naast bellen, ook de omgeving filmen.

Privacy verkopen

"Het verdienmodel van Meta draait om het verzamelen van zo veel mogelijk data met weinig transparantie en controle voor mensen van wie de data is", legt Austin uit. Zij is kritisch over de bril. "Met het gebruik van de slimme brillen verkoop je eigenlijk de privacy van mensen om je heen zoals je buren, vrienden en familie."

"Je hebt geen controle over wat Meta daar vervolgens mee doet", gaat ze verder over de data die wordt opgehaald via de beelden. "Daarnaast is het moeilijker om te zien of iemand filmt met zo'n slimme bril. Er gaat wel een lampje branden zodra er opgenomen wordt, maar zeker op klaarlichte dag is dat echt heel moeilijk te zien."