Hoe president Donald Trump invloed heeft op mogelijke overname Warner Bros door Netflix

Het tv-gedeelte van het bedrijf, met zenders als CNN en Discovery Channel, zouden afsplitsen en zelfstandig verder gaan. Netflix legde een bedrag van 83 miljard dollar op tafel om de deal met succes binnen te hengelen. Achter de schermen blijken Paramout en Netflix al maanden tegen elkaar op te bieden.

Toen het afgelopen vrijdag naar buiten kwam dat de deal bijna rond was tussen de twee partijen, bracht Paramout de strijd naar buiten. Ze kwamen met een bod van 108,4 miljard dollar, voor het hele bedrijf en dus ook voor de tv-afdeling van Warner Bros. Maar nu bemoeit ook Trump zich met de deal, omdat hij grip probeert te krijgen op Amerikaanse media. En dat is niet de eerste keer.