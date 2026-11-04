Hoe nieuwe generatie Democraten erin slaagde Republikeinen van president Donald Trump te verslaan

De uitslag is een keiharde afrekening met president Donald Trump en zijn Republikeins beleid. Buitenlandverslaggever Guido Vermeulen merkt vanuit Washington D.C dat de mensen vooral opgelucht zijn dat het is gelukt om Trumps macht op deze manier te in te dammen. "Dit laat zien dat de progressieve stroming binnen de Democratische partij niet alleen maar aanslaat in grote steden zoals New York City, maar daar dat het nu breder wordt gedragen."