Hoe nieuwe generatie Democraten erin slaagde Republikeinen van president Donald Trump te verslaan
Een blauwe golf over Amerika: zo kun je de uitslag van de midterms omschrijven. De Democraten veroverden vannacht het Huis én de Senaat. Zelfs in Texas verliezen de Republikeinen het voor het eerst in 38 jaar van de tegenpartij. En dat werd flink gevierd.
De uitslag is een keiharde afrekening met president Donald Trump en zijn Republikeins beleid. Buitenlandverslaggever Guido Vermeulen merkt vanuit Washington D.C dat de mensen vooral opgelucht zijn dat het is gelukt om Trumps macht op deze manier te in te dammen. "Dit laat zien dat de progressieve stroming binnen de Democratische partij niet alleen maar aanslaat in grote steden zoals New York City, maar daar dat het nu breder wordt gedragen."