Hoe nieuwe Europese wetgeving consumenten zou moeten beschermen tegen datalekken zoals die bij Odido
Een miljoen euro, anders liggen privé-gegevens van 8 miljoen Odido-klanten op straat. Met die eis wordt het bedrijf vandaag onder druk gezet door de hackersgroep ShinyHunters. De vraag is hoe veilig onze gegevens zijn, want dit is niet de eerste keer.
Hoe de hackersgroep te werk gaat, weten we ook. Ze sturen frauduleuze mails en als een werknemer erop klikt en inloggegevens invult zijn ze binnen. Zo is het ook ongeveer bij Odido gegaan, met alle gevolgen van dien.