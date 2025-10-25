Hoe kleine partijen als BBB en DENK vlak voor de verkiezingen extra stemmen proberen te winnen

Vooral voor de BBB is het erop of eronder, volgens de peilingen. Maar daar laat de partij zich niet door uit het veld slaan. "We gaan 29 oktober gewoon afwachten", zegt lijsttrekker Van der Plas tijdens haar bezoek aan een koeienmarkt. Ze is ervan overtuigd dat haar partij niet op 0 zetels zal eindigen. "Nee joh, dat gaat nooit gebeuren."