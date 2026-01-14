Hoofdredacteur Wout Funnekotter van technologieplatform Tweakers beantwoordt 5 vragen hierover.

1. Wat is Starlink?

"Starlink is een vorm van satellietinternet", begint Funnekotter. "Er zweven tienduizenden satellieten van Starlink in de ruimte."

"Als je thuis zo'n schotel hebt, die overigens vrij klein is, stuurt die een signaal naar een satelliet in de ruimte", gaat hij verder. "Die werkt als een soort spiegel en kaatst het signaal terug naar de aarde, naar het dichtstbijzijnde grondstation met bekabeld internet. Zo komt de verbinding tot stand. De verbinding is inmiddels bijna net zo snel als het normale internet."

2. Hoe kan het dat Starlink internet wel beschikbaar is, ook als het 'gewone' internet is afgesloten?

In Iran is dat bijvoorbeeld het geval: het regime heeft het internet afgesloten maar mensen die toegang hebben tot Starlink kunnen wel online. Funnekotter legt uit hoe dat kan: "Internet via de kabel kan worden afgesloten door bijvoorbeeld de overheid, desnoods fysiek. 5G-torens kunnen worden uitgezet, dan heb je ook geen mobiel internet meer."

"Maar die satellieten in de ruimte, daar kan een overheid niets tegen doen", voegt hij daaraan toe. "Om internet te ontvangen heb je dan dus wel een Starlink-schotel nodig. Als de overheid in jouw land het internet heeft afgesloten, zal het signaal naar een beschikbaar station in een buurland gaan."