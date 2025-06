Het uitzetten en krimpen van 'zwelklei' bedreigt tienduizenden huizen: 'Kunnen helemaal kapot worden gedrukt'

Kracht van een flatgebouw

Van Essen doet namens Deltares onderzoek naar het fenomeen. De afgelopen jaren zijn er verschillende boringen gedaan waarbij klei getest is op zwelgevoeligheid. "Uit een van de proeven die we hebben gedaan blijkt dat de kracht die omhoog drukt net zo groot kan worden als het gewicht van een flatgebouw van 24 verdiepingen."

Tot voor kort werd er gedacht dat zwelklei in Nederland niet voor grote problemen kon zorgen. Maar sinds de droge zomer van 2018 is daar verandering in gekomen. "Voor die tijd leefden we in een heel gematigd klimaat, waardoor die klei-eigenschappen niet tot uiting kwamen. Maar nu, met extreme droogte en neerslag, zie je dat die klei opeens gaat reageren."

Zwelmineraal

Hoe sterk de klei opzwelt of krimpt, is per plek verschillend, legt Van Essen uit. Het hangt onder meer af van de dikte van de kleilaag en of het zwelmineraal aanwezig is. Wel is het duidelijk dat het risico-gebied in Nederland groot is.

"Je hebt het rivierengebied. Dat is een groot afzetgebied van de rivieren, waar veel klei aanwezig is. Maar ook in Groningen, Zeeland en Limburg zitten flinke kleipakketten. Op al die locaties kan je de effecten van krimp en zwel verwachten."