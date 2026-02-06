Het is volgens rechters 'code gitzwart' in tbs-systeem: wat is er aan de hand? 'Doorstroom is groot probleem'

Dat de situatie dringend is, laat een bijzondere rechtszaak zien. Corné H., de man die veroordeeld is voor de gijzeling in een café in Ede, stond vandaag voor de rechter. Niet om zijn straf aan te vechten, maar om zijn tbs-behandeling snel te laten starten. Over 2 weken hoort hij of de rechter hem gelijk geeft of niet.

Corné H. is lang niet de enige op de wachtlijst: er wachten nog 273 andere tbs-veroordeelden op hun behandeling. Op dit moment zijn er ruim 1.600 tbs-patiënten in Nederland en is er amper ruimte om meer mensen te behandelen. En de wachtlijsten lijken voorlopig niet korter te worden, want er zijn meerdere oorzaken waarom het systeem helemaal vastloopt.