GroenLinks-PvdA-leider Jesse Klaver teleurgesteld over eindverslag Buma: 'Is het belonen van een blokkade'
In de presentatie van het eindverslag vertelde informateur Sybrand Buma dat de formatiegesprekken verder zullen gaan met de VVD en niet met GroenLinks-PvdA. Tot grote teleurstelling van partijleider Jesse Klaver: "Hadden er meer van verwacht."
Volgens Klaver heeft hij vaak aangegeven te willen praten, maar is dat op inhoudelijk vlak helemaal niet gebeurd. Dat er nu is gekozen voor de VVD om de formatiegesprekken verder mee te voeren, is niet gek volgens politiek verslaggever Remko Theulings: "Op rechts kan je meer steun krijgen in de Tweede Kamer."