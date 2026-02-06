Het beeld van de agent die bij de arrestatie van een vrouw in Utrecht een andere vrouw trapt, leidde tot heftige reacties. Een onafhankelijke commissie van de politie stelt vast dat de aanhouding terecht was, maar een deel van het gebruikte geweld niet.

Geweld trappende agent in Utrecht was volgens politiechef deels onnodig: aanhouding was terecht, trap en klap niet

Politiechef van Midden-Nederland Yvonne Hondema is van alle ophef geschrokken en reageert bij EenVandaag voor het eerst in het openbaar, in een poging meer uitleg te geven en de gemoederen te sussen. "Ik roep iedereen op om elkaar met respect te blijven behandelen, ook online." Haatreacties op filmpje "Dat er bedreigingen worden geuit naar onze betrokken collega is volstrekt onacceptabel", gaat ze verder. "Dat geldt ook voor de vele discriminerende opmerkingen die wij online zien onder het geplaatste filmpje." Het incident waarbij een agent geweld gebruikt tegen twee vrouwen bij winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht, werd gefilmd door omstanders. De beelden verspreidden zich razendsnel via sociale media en die lokken zowel haatreacties uit richting de politie en de betrokken agent als ook discriminerende teksten richting de vrouwen, die beiden een hoofddoek dragen.

Melding van onrust De twee vrouwen hebben aangifte tegen de agent wegens mishandeling, poging tot zware mishandeling en zeggen dat zij racistisch zijn bejegend. De agent is bedreigd en zijn persoonsgegevens zijn gedeeld. Daarom woont hij nu tijdelijk ergens anders met zijn gezin. Politiechef Hondema schetst waarom de agent in actie kwam. "De collega gaat af op een melding van onrust op Hoog Catharijne. Ter plaatse ziet hij dat twee vrouwen een andere vrouw onheus bejegenen. Hij spreekt hen daarop aan, wordt vervolgens uitgescholden en beledigd en houdt een van de twee vrouwen aan. Dat gaat gepaard met geweld." Trap en klap Ze gaat verder: "Deze politieman moet handelen; hij kan niet wegkijken. Dat is wat ik van hem vraag. Daarbij mag hij, als dat nodig is, geweld gebruiken." Dat geweld gebruikt hij bij de arrestatie, maar daarna trapt hij nog achteruit en deelt hij een klap uit met zijn gummyknuppel.

Deze politieman moet handelen; hij kan niet wegkijken. Dat is wat ik van hem vraag. politiechef Midden-Nederland Yvonne Hondema

Bij die laatste twee handelingen werd de geweldsinstructie van de politie niet op de juiste manier toegepast, zo is de conclusie na het onderzoek. De situatie was op dat moment onder controle en de agent had juist moeten deëscaleren. 'Politiewerk is mensenwerk' "Politiewerk is in eerste instantie mensenwerk", zegt Hondema over de gebeurtenis. "Als ik met mijn professionele politieblik kijk naar de beelden dan zie ik dat een groot deel van het ingezette geweld goed politieoptreden, binnen de kaders, ook al kan dat er heftig uitzien." "En voor een deel van het toegepaste geweld geldt dat niet, daar leren we van", geeft ze toe. "Tegelijkertijd weet ik dat politiewerk vraagt om snelle beslissingen in soms ingewikkelde en complexe omstandigheden."

Grote gevolgen Voor de betrokken agent zijn de gevolgen volgens Hondema groot. Zijn woonadres en telefoonnummer zijn op social media gedeeld. "De bedreigingen, waaronder online, aan zijn adres hebben grote impact op hem en op zijn gezin." Ze roept dan ook op tot terughoudendheid. Open voor feedback De politie staat volgens de politiechef open voor kritiek, maar vraagt ook begrip voor de moeilijke omstandigheden waaronder haar collega's het werk doen. "Als mensen zorgen hebben over het optreden van de politie of ons feedback willen geven, dan horen we dat heel graag en willen we daarvan leren."