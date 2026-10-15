Gerard strijdt al 30 jaar voor veilige weg in zijn dorp, maar geld uit Den Haag opnieuw onzeker

Al meer dan dertig jaar strijdt Gerard Nij Bijvank voor een rondweg bij Mariënheem. Dwars door het dorp loopt de N35, de onveiligste rijksweg van ons land. Budget om de weg aan te pakken, ligt er. Maar politiek Den Haag trekt dat mogelijk in. Opnieuw.

"Je moet het niet persoonlijk maken want dan stop je ermee", zegt Nij Bijvank, die zich al sinds 1993 inzet voor de verkeersveiligheid in Mariënheem, dat hoort bij gemeente Raalte in Overijssel. Meerdere keren werd geld toegezegd voor het aanleggen van een weg om het dorp heen. Meerdere keren ging het niet door. 'Rondweg was al rond' Ook nu wankelt het plan. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat wil alle toegezegde infrastructuurprojecten opnieuw bestuderen, omdat er te weinig geld is om alle geplande projecten te laten doorgaan. Het gaat om een volgens Karremans noodzakelijke 'herprioritering'. Wat betekent dat ook het geld voor de rondweg - die er anderhalf jaar geleden eindelijk zou komen - opnieuw onzeker is.

Altijd heeft het met centen te maken. Geld staat boven veiligheid. Gerard Nij Bijvank

"De rondweg was al rond", zegt Nij Bijvank. "Het is al twee, drie, keer rond geweest en elke keer gebeurt er iets. Altijd heeft het met centen te maken. Geld staat boven veiligheid." Moeten er eerst grote ongevallen gebeuren, vraagt hij zich af. "Koppel het los van het geld." Gevaarlijkste weg De N35 is de enige rijksweg die door een dorp gaat, zegt Nij Bijvank. De weg scheidt het dorp met aan een kant de school, kerk en het buurthuis en de andere kant de rest. "We moeten altijd oversteken naar de andere kant", zegt hij. "Gelukkig mogen ze niet harder dan 50 kilometer per uur, maar voorheen was dat 80 kilometer per uur. Dan kwam je er bijna niet over." Per dag passeren 20.000 voertuigen het dorp. En de verwachting is dat dit alleen maar zal toenemen, zegt hij. "Daar komt nog 30 procent bij tot 2030, dit is een van de gevaarlijkste kruisingen van Nederland. Het is de gevaarlijkste weg van Nederland." "Mensen vragen altijd, gebeuren er veel ongelukken? Er moeten dus eerst heel veel ongelukken gebeuren, wil men wakker worden. We willen voorkomen dat er iets gebeurt, daar moet je maatregelen voor nemen." In de afgelopen vijf jaar vielen er 11 doden op de N35.

Info Meer dan duizend ongevallen, doden en veel letsel op de N35 en N36 Vrijwel wekelijks is het raak op de rijkswegen N36 (Wierden/Almelo - Ommen, 36,4 kilometer) en N35 (Zwolle-Enschede, 46 kilometer). Uit recent onderzoek is gebleken dat de N35 de gevaarlijkste rijksweg van ons land is, met name door het hoge aantal ongevallen tussen Enschede en de Duitse grens. In vijf jaar tijd waren op beide wegen respectievelijke 11 (N35) en 6 (N36) dodelijke ongevallen, blijkt uit cijfers die EenVandaag bij het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat opvroeg. In die periode waren er 90 ongevallen met letsel op de N35, op de N36 ging dat 37 ongevallen met letsel. Er waren in totaal 1085 ongevallen op de N35 en 747 ongelukken op de N36, hoofdzakelijk zonder letsel.

Al miljoenen aan onderzoek Thuis heeft Nij Bijvank stapels documenten en onderzoeken over de N35, de weg die Zwolle verbindt met Enschede. "Er is al wel voor 6 of 7 miljoen euro onderzoek geweest. En elke keer komt hetzelfde eruit, de weg is onacceptabel onveilig."

Wat houdt de politiek tegen? "Uiteindelijk komt het toch neer op geld. De politiek zegt ja, maar dan moet er geld zijn." Dat hij er al meer dan dertig jaar mee bezig is, noemt hij 'erg genoeg'. "Ik word er niet vrolijk van, ook niet depressief, ik word er strijdbaar van. Ik vind het verschrikkelijk dat we hier elke keer weer staan met nog steeds mijn verhaal, dat niet veranderd is."

Onvergeeflijke 'dodenweg' N36 De 'herprioritering' van minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat gaat niet alleen over de N35, ook over de N36, de weg van Wierden/Almelo - Ommen. De smalle drukke weg wordt in de volksmond ook wel de 'dodenweg' genoemd. "Een kleine beweging, een stuurbeweging maakt al dat het onvergeeflijk kan zijn", zegt Gerjan Smelt. Hij werkt voor groothandel BMN, een bedrijf gevestigd aan de N36. De gevolgen zijn vaak desastreus, met dodelijke afloop tot gevolg. "Dit jaar opnieuw met een bus", zegt Smelt. De weg heeft geen fysieke scheiding zoals een middengeleider, maar een dunne groene strook. Het is de hele dag heel erg druk. In de ochtend- en avondspits is dat nog erger. "Mensen merken dat de weg een ketting is van de A35 tot de A1". 'Kabinet moet oog hebben voor regio' Voor de weg is 240 miljoen euro gereserveerd. Veilige en goede infrastructuur is van groot belang. "In Oost-Nederland wordt veel gebouwd, er moeten nog moeten nog 69.000 woningen gebouwd worden de komende tijd." Dat betekent dat bouwmaterialen en bouwmachines met bijvoorbeeld vrachtwagens moeten worden vervoerd. "Dat moet allemaal over deze weg."