Gemeente Zaanstad zet vermoedelijke bijstandsfraudeurs met naam in de krant, 'maar iemand kan ook wat vergeten zijn'

Kan fout zijn geweest

De wijze waarop de gemeente de gegevens publiceert, kan volgens haar een verkeerde indruk wekken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een fout, en niet iets dat bewust is gebeurd, zegt de universitair docent.

"Het kan best zijn dat de gemeente de hoogte van jouw bijstandsuitkering heeft aangepast, omdat je bent gaan samenwonen of je inkomen is veranderd", vertelt ze. Meestal wordt dat direct verrekend, maar het kan ook zijn dat dat achteraf terugbetaalt moet worden.

Misschien iets vergeten

Een van de bedragen die wordt teruggevorderd is een boete, maar ook dat zegt volgens De Winter niet alles. "We weten niet wat de reden is. Het kan nog steeds zijn dat iemand iets vergeten is." Wel is het zo dat burgers verantwoordelijk zijn om te laten weten waar ze verblijven, dat is nu dus niet gebeurd.

Daarnaast is het nog maar de vraag of mensen zich straks ook gaan melden, voegt ze daaraan toe. In de eerste plaats wordt zo'n oproep namelijk lokaal verspreid en mensen die vertrokken zijn lezen het daardoor mogelijk niet.