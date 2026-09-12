Gasvoorraad wordt deze winter nog minder gevuld, maar wat als het straks heel koud wordt?
Het aanvullen van de nationale gasvoorraad gaat moeizaam, zo werd afgelopen zomer al duidelijk. En nu gaat de overheid het doel van 80 procent niet eens meer proberen te halen. We kunnen met minder aardgas toe, maar helemaal zonder risico is dat niet.
De strategische gasvoorraden zijn nu voor ongeveer de helft gevuld. Het doel was minimaal 80 procent voordat de winter begint, maar wordt nu verlaagd naar ten minste 65 procent. Aardgas is op dit moment duur en het kabinet wil de prijs niet verder opdrijven.
Als de voorraden straks gevuld zijn, is er volgens de regering genoeg gas om een 'gemiddelde winter' door te komen. Maar wat als het in de wintermaanden een stuk kouder wordt in vergelijking met de afgelopen jaren? "Het is een afweging tussen de kosten en de risico's."