Gas- of alarmpistool kopen over de grens erg makkelijk: politie en overheid willen strengere regels
Een gas- of alarmpistool kopen zonder vergunning? In veel Europese landen kan dat, maar als het aan de demissionair minister van Veiligheid en Justitie ligt, moet hier strengere wetgeving voor komen. Dit soort wapens kunnen namelijk levensgevaarlijk zijn.
"Het is heel schrikbarend", zegt vuurwapenexpert van de Nationale Politie Richard Martens over dit soort wapens en het ombouwen ervan. Ook de 15-jarige Jerryson die vorige week in Capelle aan den IJssel werd doodgeschoten, had zo'n wapen bij zich.