Frans Timmermans wil straks in Torentje zitten, maar het lukt GroenLinks-PvdA nog niet om nieuwe kiezers te trekken
Frans Timmermans wil premier worden. Maar een maand voor de verkiezingen blijft GroenLinks-PvdA in de peilingen steken rond de tweede plek. Wat gaat de lijsttrekker hiertegen doen? Het partijcongres was vandaag hét moment om zijn campagne af te trappen.
Om toch de grootste te worden moet de linkse fusiepartij namelijk campagne voeren in een steeds harder politiek klimaat. Timmermans haalde dan ook uit naar PVV-leider Geert Wilders, die hij 'een dronken oom' noemde die op feestjes dingen zegt die niet kunnen. We spreken erover met journalist en schrijver Coen van de Ven. Hij volgt GroenLinks-PvdA al jaren op de voet.