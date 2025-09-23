Fouten in driekwart van Ziektewet-dossiers, grootste deel kreeg te veel van UWV
Tienduizenden mensen in de Ziektewet hebben tussen 2016 en maart dit jaar een verkeerde uitkering gekregen van het UWV. Maar alleen mensen die nu nog in de regeling zitten of bij wie die minder dan 6 maanden geleden eindigde, worden gecorrigeerd.
Door fouten in het computersysteem zijn er sinds 2016 tienduizenden fouten gemaakt. Dat bleek eerder dit jaar uit onderzoek van het AD en EenVandaag. Door die fout werden sommige inkomsten niet goed verwerkt in het systeem. Nu heeft de uitkeringsorganisatie onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze fouten.
Te hoge uitkering
Uit de steekproef van de 52.000 dossiers, blijkt bij driekwart een fout te zijn gemaakt. Wat neerkomt op meer dan 35.000 uitkeringen.
Het gaat bij de helft van de gevallen om een te hoge uitkering en bij een kwart om een te lage uitkering. Gemiddeld kregen mensen 2.400 euro te veel of 1.300 euro te weinig uitgekeerd.
De Ziektewet is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken en geen vaste baan of een uitkering hebben. Ook mensen in loondienst kunnen in sommige gevallen een Ziektewet-uitkering krijgen, bijvoorbeeld bij een zwangerschap. Het UWV betaalt de uitkering. Deze is maximaal 70 procent van het maximumdagloon.
Beperkte groep uitgebreid onderzoek
Toch krijgen maar 593 uitkeringen een uitgebreider onderzoek door het UWV. Dat zijn die uitkeringen die nog lopen, of die in de afgelopen 6 maanden zijn gestopt. In een Kamerbrief schrijft de minister dat deze beslissing onder andere is genomen met het oog op de 'uitvoerbaarheid'. Wie buiten deze herstelactie valt, kan wel om een herziening vragen.
Het UWV laat bovendien weten dat over het algemeen een te hoge uitkering teruggevorderd moet worden. Alleen in individuele gevallen met dringende redenen kan zo'n terugvordering niet doorgaan. Volgens de minister konden mensen weten dat ze door hun inkomen niet de volledige uitkering zouden mogen ontvangen.
Handmatig doorlopen
De herstelactie voor de Ziektewet-uitkeringen komt bovenop andere herstelacties, waaronder de grootste door de fouten met de WIA-daglonen. Hiervoor moet het UWV 43.000 dossiers handmatig doorlopen. Volgens de minister zijn daarvan nu enkele honderden mensen geïnformeerd dat hun uitkering wel juist was vastgesteld.
Voor die hersteloperatie is een hele nieuwe afdeling met honderden medewerkers opgezet. Zij richten zich op het herstellen van de fouten die het UWV de afgelopen jaren heeft gemaakt.
Dit verhaal is onderdeel van het 'dossier UWV', dat EenVandaag samen met het AD volgt. Vanuit EenVandaag werken Joost Lammers, Marlou Poncin en Simone Timmer aan alle verhalen. Bij het AD bestaat het team uit Julia Bokdam, Cyril Rosman en John van den Oetelaar.
Heeft u tips of wilt u uw verhaal ook delen? Dat kan via de mail op [email protected], of via ons online meldpunt-formulier.