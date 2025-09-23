Fouten in driekwart van Ziektewet-dossiers, grootste deel kreeg te veel van UWV

Door fouten in het computersysteem zijn er sinds 2016 tienduizenden fouten gemaakt. Dat bleek eerder dit jaar uit onderzoek van het AD en EenVandaag. Door die fout werden sommige inkomsten niet goed verwerkt in het systeem. Nu heeft de uitkeringsorganisatie onderzoek gedaan naar de gevolgen van deze fouten.

Te hoge uitkering

Uit de steekproef van de 52.000 dossiers, blijkt bij driekwart een fout te zijn gemaakt. Wat neerkomt op meer dan 35.000 uitkeringen.

Het gaat bij de helft van de gevallen om een te hoge uitkering en bij een kwart om een te lage uitkering. Gemiddeld kregen mensen 2.400 euro te veel of 1.300 euro te weinig uitgekeerd.