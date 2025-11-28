Financiën, minderheidskabinet en de 'positieve agenda': hier ging het in de tweede week van formatiegesprekken over
De tweede onderhandelingsweek van de formatie zit er op. D66-leider Rob Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal verwachten volgende week een persconferentie te geven waar ze hun 'positieve agenda' gaan presenteren. Maar één onderwerp blijkt nog lastig: geld.
Het is de afgelopen week veel over financiën gegaan. Het CPB heeft aan de formatietafel benadrukt dat de overheid niet nog meer geld moet uitgeven. Doordat er fors meer moet worden uitgegeven aan Defensie, moet er op andere vlakken worden bezuinigd.