Energiearmoede blijft stijgen: hoe kan steun toegankelijker worden? 'Er is een groter probleem gaande'

Van energiearmoede is sprake als een huishouden een laag inkomen heeft, hoge energiekosten en vaak een slecht geïsoleerde woning. Volgens nieuwe cijfers van het CBS en TNO hadden zo'n 510.000 huishoudens hier in Nederland vorig jaar last van, een stijging van 180.000 ten opzichte van 2023. De stijging was vooral te wijten aan het wegvallen van een aantal steunmaatregelen van de overheid.

Maar juist de verschillende steunmaatregelen maken het voor veel huishoudens in armoede onzeker. "Iemand die rond het sociaal minimum leeft en werkt, heeft vaak recht op zeventien verschillende regelingen", vertelt lector schuldpreventie aan Hogeschool Utrecht Tamara Madern. "Als dan ergens een kink in de kabel komt, kan het zomaar zijn dat een deel van het inkomen wegvalt en diegene niet meer rondkomt."