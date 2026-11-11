Eindelijk meerderheid voor belastingplan na deal met 'links'? 'VVD is bang dat kiezers weglopen als ze een deal sluiten'
Een meerderheid voor het belastingplan lijkt onverwachts dichterbij te komen dan gedacht. Coalitiepartijen D66 en CDA sloten vanmiddag een deal met oppositiepartijen PRO en Volt. Het is nu vooral nog wachten op een reactie van de VVD.
Mocht deze deal door alle partijen worden geaccepteerd, dan wordt er 1 miljard meer belast bij vermogenden. Eenzelfde bedrag gaat dan af van de inkomensbelasting. Maar of deze aanpassing het gehele belastingplan voor 2027 én het kabinet kan redden is nog maar de vraag. "De VVD wil geen deal met PRO maken, dat ligt ontzettend gevoelig bij de partij", zegt politiek commentator Joost Vullings. "De VVD is in paniek."