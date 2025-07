Eerste AI-model in modeblad Vogue veroorzaakt veel discussie: 'Kunstmatige intelligentie haalt creativiteit en ziel eruit'

De modellenwereld staat de laatste dagen op z'n kop. Het meest invloedrijke modeblad ter wereld, Vogue, heeft een pagina in de nieuwste editie met een AI-model. Direct barst de discussie los over de risico's van het gebruik van deze 'perfecte' modellen.

Het AI-model is niet van Vogue zelf, maar van het kledingmerk Guess, dat een advertentie plaatste voor hun nieuwe zomercampagne. Maar het blonde model op deze pagina's bestaat dus helemaal niet, onderaan de advertentie wordt in kleine letters duidelijk gemaakt dat het model met AI gemaakt is. Op social media is er nu veel ophef hierover. 'Moeten Vogue dankbaar zijn' Fotograaf William Rutten is blij met de ophef die is ontstaan. Hij fotografeerde onder meer Kurt Cobain, de Spice Girls, Quentin Tarantino en Beyoncé, en denkt dat Vogue de commotie ook als doel had. "We praten er nu allemaal over en dat is goed." "Ze openen een discussie die hopelijk positief uitpakt voor ons mooie vak", gaat hij verder. "En nu gaan we misschien ook met z'n allen goed nadenken over dat dit weleens de toekomst kan zijn. Dus ik denk dat wij als fotografen Vogue hier heel dankbaar voor moeten zijn, dat ze deze stap genomen hebben."

Strengere wetgeving Er wordt meer beeld dan ooit gebruikt, maar er is nog nooit zo slecht voor betaald, zegt Rutten. "Dus het maken van eigen AI-afbeeldingen of foto's is de ideale oplossing voor bladen en websites om te kunnen overleven. Als je het allemaal zelf kan maken, hoef je er niet meer voor te betalen." De fotograaf wil dat er strenge maatregelen komen tegen het gebruik van AI in fotografie, ook als het gaat om mensen die wel bestaan. "Ten eerste moeten de rechten van de mens beschermd worden. Ik zit natuurlijk in de bekende mensenfotografie, dus dat zijn vaak allemaal mensen met een hoop geld en een hoop advocaten. Er zal verder wel hele strenge wetgeving moeten komen", vindt hij. 'Fotografie kan verdwijnen' Rutten maakt zich zorgen over de aanstormende talentvolle fotografen. "Heel erg zelfs. Ik denk zelfs dat het op deze manier weleens helemaal zou kunnen verdwijnen. Niet in alle takken, - want bij bruidsfotografie, kinderfotografie en feestjes zal altijd een echte fotograaf moeten zijn - maar voor de mode, voor producten, zelfs voor klassenfoto's, maak ik me zorgen." "Je kan nu al een slechte foto met je iPhone maken en tegen ChatGPT zeggen: 'Maak je er een goede foto van?' En hij wordt perfect. Dan kun je er nog een achtergrond achter zetten, daar hoeft de schoolfotograaf niet meer voor te komen. Die kans acht ik 100 procent aanwezig."