EenVandaag wint journalistieke prijs De Tegel voor onderzoek naar huisartsenketen Co-Med

Weinig toezicht

Wat Schram het meest heeft verrast in het onderzoek is hoe weinig toezicht er is, laat hij weten. "En dat eigenlijk de journalistiek toch het werk van de toezichthouders weer eens heeft gedaan. Dat is eigenlijk wel de kracht van ons vak en dat blijft gewoon schitterend."

"Ik ben ontzettend trots dat we als EenVandaag met veel journalistieke vasthoudendheid dit dossier hebben onderzocht", vertelt Schram. "We hebben blootgelegd hoe falende marktwerking in de zorg kan leiden tot fraude, ondermaatse zorg en grote gevolgen voor tienduizenden patiënten. De verhalen hebben uiteindelijk zelfs bijgedragen aan veranderende wetgeving."