Een taakstraf te licht, een gevangenisstraf te zwaar: rechters verwelkomen enkelband als serieuze strafoptie

Niet voor zware criminelen

Maar wie krijgt dan een enkelbandstraf? De Raad en ook de initiatiefnemers van het wetsvoorstel zijn duidelijk: zware geweldscriminelen of plegers van ernstige zedendelicten moeten de cel in. Het gaat met name om lichte geweldzaken, bedreigingen en beledigingen, aldus strafrechter Janssen. "Zaken waar we eigenlijk normaal denken aan een taakstraf, of aan een korte detentiestraf, dat je daarvoor in de plaats zo'n elektronische detentie zou kunnen zetten."

Volgens slachtofferadvocaat Richard Korver kan het voor slachtoffers bijdragen aan een gevoel van veiligheid als de veroordeelde een enkelband krijgt, in plaats van slechts een taakstraf. "Maar er moet echt gekeken worden naar de omstandigheden van het geval. Als iemand in een groot huis woont, is een enkelband een veel minder zware straf dan als de veroordeelde in een klein appartement woont."

'Enkelband is een echte straf'

Hoe ingrijpend het dragen van een enkelband is, weet Janssen ook uit eigen ervaring. Hij onderwierp zichzelf aan de proef en droeg een week lang zo'n elektronisch surveillanceapparaat. Janssen: "Ik mocht wel naar mijn werk, maar die vrijheidsbeneming, die vrijheidsbeperking, die van zo'n enkelband uitgaat, dat moet je niet onderschatten", zegt hij.

"Elk moment van de dag realiseer je je dat je niet kan gaan en staan waar je wil. En zeker als dat dan 23 uur per dag is, dan is dat een straf op zichzelf, een echte straf."