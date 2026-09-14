Dwangsommen afschaffen, zoals overheidsinstanties willen? 'Enige middel dat je als burger hebt'

Wat is een dwangsom?

Sinds 2009 kunnen burgers een dwangsom inzetten als middel om de overheid achter de broek aan te zitten. Dat is bijvoorbeeld wanneer je iets aanvraagt of bezwaar maakt tegen een beslissing en het lang duurt voordat je daar een reactie op krijgt.

Een dwangsom is een financiële prikkel waardoor de overheid sneller tot beslissingen zou moeten komen. Je moet er wel zelf om vragen, eerst in de vorm van een brief. Als er dan nog geen besluit komt, gaat de teller lopen. Bedragen beginnen op 23 euro per dag en lopen maximaal op tot 1.442 euro.

Mocht dat onvoldoende zijn om de overheid in beweging te krijgen, dan kun je naar de rechter stappen. Die legt een hoger bedrag op, wat uiteindelijk kan oplopen tot tienduizenden euro's. Zo betaalde Dienst Toeslagen vorig jaar al 11 miljoen euro, het UWV 25 miljoen en de IND dit jaar al bijna 100 miljoen.