Drugs zijn mede door overheid normaal geworden, ziet deze socioloog

Ben je als drugsgebruiker verantwoordelijk voor het in stand houden van de onderwereld? Of platter gezegd: heb je bloed aan je handen als je een lijn coke snuift of een pilletje neemt? Het zal veel feestende jongeren absoluut niet bezig houden deze dagen.

Precies die onverschilligheid bij jongeren is minister David van Weel een 'doorn in het oog'. "Als je weet dat er een directe link is tussen dat pilletje van jou en liquidaties die plaatsvinden in de maatschappij. Hoezo pas je je gedrag dan niet aan en stop je met die drugs?" Harde uitspraak Maar socioloog Hans Boutellier vindt het te makkelijk om de schuld zo eenzijdig bij de gebruiker te leggen. "Ik vind het nogal een harde uitspraak van de minister." "Je zet daarmee wel 1,5 miljoen drugsgebruikers weg alsof ze niet goed bij hun hoofd zijn", vertelt hij. "De politiek moet zich echt de vraag stellen hoe ze om wil gaan met drugs. En daar concreet beleid omheen maken."

Lees ook Opiniepanel 9 op de 10 jonge harddrugsgebruikers niet bezig met drugscriminaliteit, minister Van Weel geschokt

Ook schuld van politiek Want volgens Boutellier is de overheid ook deels verantwoordelijk voor het feit dat het drugsgebruik onder jongeren zo genormaliseerd is. "Het gedoogbeleid heeft ervoor gezorgd dat er veel onduidelijkheid is ontstaan over wat nou precies de norm is." "Zijn we nou als maatschappij voor of tegen het gebruik van drugs?" Dat is volgens hem onduidelijk. "En in deze sfeer is het idee ontstaan dat het normaal is om een pilletje te nemen. Dat komt dus ook door de politiek." Campagnes weinig nut In Enschede loopt er sinds februari een grote campagne waarin de gebruiker op zijn verantwoordelijkheid wordt gewezen. Dit gebeurt met grote reclameborden die door de hele stad hangen. Hierop staan teksten als 'Coke aan je neus=bloed aan je handen.' Of: 'Jouw drugsdealer gaat over lijken. Waaronder dat van jou.' Boutellier denkt niet dat dit soort campagnes veel nut hebben. "Ik geloof hier eigenlijk niet zo in. Het zijn harde kreten, maar die landen volgens mij niet echt als je het niet in een veel breder pakket verpakt." Dan moet je het volgens hem bijvoorbeeld combineren met voorlichting op scholen. "Dit middel alleen inzetten, zet geen zoden aan de dijk."