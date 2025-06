Driekwart jonge vrouwen werd afgelopen jaar seksueel geïntimideerd in openbaar, bijna niemand deed aangifte

Opvallend genoeg meldden ook slachtoffers van een zwaar vergrijp, zoals aanranding of gedwongen seksuele handelingen, het vaak niet omdat ze het niet nodig vonden of te licht vonden. Van de slachtoffers die zoiets heftigs meemaakten, deed slechts 1 op de 10 (11 procent) aangifte van hun nare ervaring.

Sleutelbos tussen vingers

Ook de vermeende lage pakkans van de dader was in deze groep een veelgenoemde reden om het niet te melden. Iemand zegt daarover: "Er viel niks te bewijzen want er was niemand anders bij en het was maanden geleden, en het zou mij veel tijd, energie en herbeleving hebben gekost."

Op dit moment nemen jonge vrouwen vooral zelf maatregelen om vervelende ervaringen op straat te voorkomen. Zo loopt of fietst driekwart sneller in het donker, deelt de helft haar live locatie als ze op pad gaat en doet een kwart regelmatig alsof ze belt. Ook loopt 41 procent regelmatig of altijd met een sleutelbos tussen de vingers of ander voorwerp dat kan dienen als wapen voor het geval van nood.