Windows 10, het systeem waar miljoenen Nederlanders op werken, krijgt geen beveiligingsupdates meer. Dit maakt gebruikers die met de achterhaalde software werken een makkelijk doelwit voor hackers. "Je bent kwetsbaar, want de foutjes zijn niet gedicht."

Draait jouw computer nog steeds op 'oude' Windows 10? Waarom updaten van besturingssysteem heel belangrijk is

Vanaf 14 oktober trekt het Amerikaanse computerbedrijf definitief de stekker uit Microsoft 10. Gebruikers die niet overstappen op de nieuwste versie, Microsoft 11, kunnen geen gebruikmaken van nieuwe functies én werken dan met software die niet beveiligd is. Wat zijn daar de gevolgen van? Modernere software "Microsoft wil dat iedereen op een zo nieuw mogelijk, modern systeem werkt. En dat is om ervoor te zorgen dat mensen een goed systeem hebben, dat soepel werkt voor consumenten", vertelt cybersecurity-expert Harm Teunis over de nieuwe update. "Je ziet bij iedere update die Microsoft heeft, van Windows 10 naar Windows 11 en straks weer naar volgende systemen, dat het steeds beter wordt." Zo zit op het nieuwe systeem bijvoorbeeld een uitgebreidere versie van AI. "Met het nieuwe systeem kunnen consumenten meer."

Werken met veilig systeem Maar met zo'n update wordt niet alleen de functionaliteit verbeterd, het gebruik van de computer wordt ook veiliger, legt Teunis uit. "Ze zeggen daarom: blijf vooral updaten, want dan heb je een zo veilig mogelijk werkend systeem. Voordat Microsoft een update uitvoert, gaan ze namelijk op zoek naar kwetsbaarheden in het systeem." De kleine foutjes die in de oude software verstopt zitten, worden bij een update verholpen. "Ze dichten die kwetsbaarheden, want dat zijn potentiële ingangen voor cybercriminelen om binnen te komen in jouw systeem."