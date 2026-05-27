Door achterstallig onderhoud is belangrijke sluis in Zwartsluis dicht, maar inwoners mogen het niet zelf oplossen
Er is niet genoeg geld om de Grote Kolksluis in het Overijsselse Zwartsluis te onderhouden, en dus is de waterweg dicht. Bewoners laten het er niet bij zitten en besluiten zelf de sluis op te knappen, maar dat is volgens Rijkswaterstaat niet de bedoeling.
Rijkswaterstaat komt structureel geld tekort voor het nodige onderhoud in het hele land, Zwartsluis is maar een voorbeeld daarvan. Maar burgers mogen niet zelf het onderhoud doen volgens de organisatie. Er zijn strenge regels voor hoe het moet gebeuren wat ze niet aan bewoners kunnen overlaten, ondanks de grote tekorten die Rijkswaterstaat heeft voor het onderhoud.
1,5 miljard euro
Ook gemeenten en provincies komen veel geld tekort en waarschuwen voor afsluitingen als er geen extra geld bij komt voor het nodige onderhoud.
Zij moeten de komende tientallen jaren 1,5 miljard euro per jaar investeren in onderhoud en vervanging, dat hebben ze niet. Ze vragen daarom een ophoging door het Rijk van het gemeente fonds en provinciefonds.