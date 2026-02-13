Donald Trump zegt dat broeikasgassen niet gevaarlijk zijn en draait klimaatbeleid om: waarom niet iedereen meegaat
De Amerikaanse president Trump trekt een cruciaal onderdeel van het Amerikaanse klimaatbeleid in. Namelijk een vaststelling waar de meeste wetenschappers het al jaren over eens zijn: dat broeikasgassen schadelijk zijn voor mens en natuur.
Trump spreekt de wetenschap dus tegen. Hij zegt: broeikasgassen zijn niet schadelijk en dus hoeven Amerikaanse bedrijven er ook geen rekening meer mee te houden. Dit betekent overigens niet dat elke staat meegaat met deze nieuwe koers. Want staten kunnen tot op zekere hoogte hun eigen klimaatbeleid bepalen.