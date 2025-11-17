Donald Trump wil tóch dat alle Epstein-documenten openbaar worden: waarom de president nu 180 graden draait
Maandenlang hield de Amerikaanse president Trump het tegen, maar nu zegt hij: ik heb niets te verbergen. Als het aan hem ligt mogen de documenten rond Epstein nu tóch allemaal openbaar worden. "Een opvallende draai", zegt verslaggever Tom van 't Einde.
Op Truth Social postte Trump vandaag een bericht waarin hij schrijft: 'Republikeinen moeten voor de openbaarmaking van de Epstein-documenten stemmen, want we hebben niets te verbergen.' Volgens Amerika-verslaggever Tom van 't Einde geeft dit aan dat Trump behoorlijk in het nauw zit.
'Niks te verbergen'
"Alles moet openbaar worden want Trump heeft eigenlijk geen keus. Het is duidelijk dat er een meerderheid in het congres is die dit wil." Volgens Van 't Einde kiest Trump bewust voor deze tactiek zodat hij in ieder geval kan zeggen: 'Ik was er zelf ook voor, dus ik heb niks te verbergen.'
De afgelopen dagen werd duidelijk dat ook veel Republikeinen de stukken openbaar willen maken. Dat komt vooral omdat iedereen wil weten wat er in de stukken staat. "We hebben het hier over Jeffrey Epstein, dat was een hele machtige, rijke man die verdacht wordt van kindermisbruik. En dat raakt eigenlijk elke Amerikaan, links of rechts, Republikeins of Democraat. Iedereen wil weten wat er precies gebeurd is."
Grip kwijt
Volgens Van 't Einde lijkt Trump op dit dossier de grip op zijn eigen partij kwijt te raken. "Hij heeft te maken met veel mensen binnen zijn partij die opeens iets anders doen dan hij wil. Dat is hij niet gewend, maar zij kunnen ook niet anders, want over een jaar zijn er alweer tussentijdse verkiezingen." De Republikeinen merken volgens de verslaggever dat hun eigen kiezers transparantie eisen. "Dus dat ze nu afstand nemen van Trump, heeft ook alles te maken met politiek lijfsbehoud."
De druk in zijn eigen partij, maar eigenlijk in de hele Amerikaanse samenleving, is op dit moment zo groot dat zelfs president Trump dat niet meer kan stoppen, legt Van 't Einde uit. "En hij heeft dus gekozen voor het dan maar gewoon openbaar gooien van alle informatie. Dan hoeft hij ook niet die stemming in het congres af te wachten."
Wantrouwen gezaaid
Trump zaaide eerder zelf wantrouwen tegen de politieke elite en lijkt daar volgens Van 't Einde nu zelf slachtoffer van te worden. "Ja, je zou wel kunnen zeggen dat Trump eigenlijk in zijn eigen val is getrapt."
"Hij heeft zijn politieke bewegingen, de MAGA Republicans, gebouwd op die complotten over een duistere pedofiele corrupte elite die het land regeert. Nu is hij zelf president en komt hij voor in de stukken van een pedofiel. Hier kan zelfs hij zich bijna niet meer uit redden."
Einde van carrière
Het is dus nog niet duidelijk wat er precies in de stukken staat, omdat het om een enorm dossier gaat. Maar hard bewijs dat Trump ook echt iets zou hebben gedaan met minderjarige meisjes, is er volgens Van 't Einde niet. "De vraag is vooral in hoeverre hij wist wat Jeffrey Epstein precies deed." En daar willen we toch natuurlijk met z'n allen wel graag een antwoord op."
"Het is bijvoorbeeld wel opvallend dat in de huizen van Jeffrey Epstein eigenlijk alles werd opgenomen met verborgen camera's. Mocht er nou beeld bestaan van Trump die iets doet met een minderjarig meisje, dan zou dat wel echt het einde van zijn carrière zijn."
'Geen heilige'
Maar, benadrukt Van 't Einde: "Er moet dus wel heel erg groot bewijs in dit dossier zitten om ervoor te zorgen dat Trump er over struikelt, want Trump heeft wel meer schandalen overleefd. Trumps' kiezers zeggen ook altijd: 'We weten dat hij geen heilige is, dat maakt ons helemaal niets uit.'"
Van 't Einde vervolgt: "Ik denk dat we nog niet van dit Jeffrey Epstein-verhaal af zijn, want als die stukken openbaar zijn, komen er nog veel meer gegevens en namen naar buiten. Niet alleen van Trump, maar ook van allerlei andere politici en rijke zakenlieden. Complotdenkers kunnen de komende jaren nog wel even vooruit."