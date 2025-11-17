Donald Trump wil tóch dat alle Epstein-documenten openbaar worden: waarom de president nu 180 graden draait

Op Truth Social postte Trump vandaag een bericht waarin hij schrijft: 'Republikeinen moeten voor de openbaarmaking van de Epstein-documenten stemmen, want we hebben niets te verbergen.' Volgens Amerika-verslaggever Tom van 't Einde geeft dit aan dat Trump behoorlijk in het nauw zit.

'Niks te verbergen'

"Alles moet openbaar worden want Trump heeft eigenlijk geen keus. Het is duidelijk dat er een meerderheid in het congres is die dit wil." Volgens Van 't Einde kiest Trump bewust voor deze tactiek zodat hij in ieder geval kan zeggen: 'Ik was er zelf ook voor, dus ik heb niks te verbergen.'

De afgelopen dagen werd duidelijk dat ook veel Republikeinen de stukken openbaar willen maken. Dat komt vooral omdat iedereen wil weten wat er in de stukken staat. "We hebben het hier over Jeffrey Epstein, dat was een hele machtige, rijke man die verdacht wordt van kindermisbruik. En dat raakt eigenlijk elke Amerikaan, links of rechts, Republikeins of Democraat. Iedereen wil weten wat er precies gebeurd is."

Grip kwijt

Volgens Van 't Einde lijkt Trump op dit dossier de grip op zijn eigen partij kwijt te raken. "Hij heeft te maken met veel mensen binnen zijn partij die opeens iets anders doen dan hij wil. Dat is hij niet gewend, maar zij kunnen ook niet anders, want over een jaar zijn er alweer tussentijdse verkiezingen." De Republikeinen merken volgens de verslaggever dat hun eigen kiezers transparantie eisen. "Dus dat ze nu afstand nemen van Trump, heeft ook alles te maken met politiek lijfsbehoud."

De druk in zijn eigen partij, maar eigenlijk in de hele Amerikaanse samenleving, is op dit moment zo groot dat zelfs president Trump dat niet meer kan stoppen, legt Van 't Einde uit. "En hij heeft dus gekozen voor het dan maar gewoon openbaar gooien van alle informatie. Dan hoeft hij ook niet die stemming in het congres af te wachten."