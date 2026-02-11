Doet overheid genoeg tegen PFAS? Rechter vindt van wel, maar volkstuinder Egbert betwijfelt het: 'Het probleem is er gewoon'
De overheid hoeft geen aanvullende maatregelen te nemen om PFAS-vervuiling tegen te gaan en mensen beter te beschermen tegen gezondheidsschade. Volgens de rechtbank in Den Haag doet de Staat genoeg. Toch zijn er mensen teleurgesteld in deze uitspraak.
Een van de mensen die teleurgesteld is in deze uitspraak is Egbert Lobee uit Hansweert, een dorp vlakbij de Westerschelde die ernstig vervuild is door PFAS. Hij at dagelijks uit zijn eigen moestuin, zonder te weten dat zijn groenten PFAS bevatten, nu heeft hij te veel PFAS in zijn eigen bloed en is hij een van de gedupeerden in deze zaak.