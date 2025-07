De achternaam van je partner aannemen of niet? 1 op 3 vrouwen wil alleen eigen naam na huwelijk

Van de vrouwen in het onderzoek die aangeven op dit moment nog steeds getrouwd te zijn, heeft 13 procent op dit moment alleen hun eigen achternaam gehouden. Maar als zij op dit moment weer voor de keuze zouden staan, zou 23 procent daarvoor kiezen. "Bij ons huwelijk in 1972 was het onbespreekbaar om mijn meisjesnaam te blijven gebruiken. In 1997 kon ik dit laten wijzigen, ik werd gestimuleerd door mijn man", vertelt een panellid.

Waar onder vrouwen tussen de 18 en 34 jaar ongeveer een kwart (23 procent) aangeeft hun eigen naam te willen houden, ligt dat aandeel bij de oudere generaties hoger. Deels omdat zij al getrouwd zijn of zijn geweest, maar ook omdat zij daar een andere keuze in zouden maken dan in het verleden.

Romantisch of zelfstandig?

Toch staan oudere en jongere generaties iets anders in de vraag wat zo'n naamkeuze na het huwelijk precies betekent. Van de jonge vrouwen vindt de helft (53 procent) het romantisch om de naam van hun partner over te nemen, een stuk vaker dan de leeftijden daarboven. "Ik vind het een mooie gedachte dat ik hetzelfde heet als mijn partner. Of het zijn achternaam is of de mijne, maakt me niet zoveel uit", vindt iemand.

Er zijn ook vrouwen die het juist een teken van zelfstandigheid vinden om alleen hun eigen naam te houden. Bij zowel de jongste als oudste vrouwen denken ongeveer 4 op de 10 daar zo over. "Ik heb mijn eigen prestaties, onder mijn eigen naam. Die van mijn man is zo generiek dat ik me niet meer mezelf zou voelen", licht een deelneemster toe.