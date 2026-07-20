Crowdfunding populair, maar platforms controleren medische doelen amper

Uit een analyse van Nieuwsuur blijkt dat inzamelingsplatforms, zoals GoFundMe of Geef.nl, bijna niet controleren of de medische inzamelingsacties wel kloppen. Zo kunnen ze misleidende informatie bevatten of kan het zijn dat niet bewezen is dat de behandelingen waarvoor wordt ingezameld echt werken.

Toezicht?

De inzamelingsplatforms zijn populair in Nederland, vertelt crowdfunding-expert Ronald Kleverlaan. "Er worden meer dan 10.000 projecten per jaar gestart in ons land", weet hij. Het gaat dan niet alleen over medische acties - bijvoorbeeld voor dure hulpmiddelen of ingewikkelde operaties in het buitenland - maar kan overal over gaan: van het planten van bomen tot een nieuwe speelweide voor honden.

Maar het grootste aantal crowdfundingacties hebben wel een medisch doel. Experts zeggen al tijden dat daar meer toezicht op zou moeten komen en dat er meer voorlichting op de platforms zou moeten zijn voor donateurs. Maar wettelijk zijn de platforms dat niet verplicht. Kleverlaan denkt dat een keurmerk dat ook al voor stichtingen bestaat, zou kunnen helpen om desinformatie te voorkomen. "Daarin is heel veel opgenomen over transparantie", licht hij toe.