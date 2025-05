Chauffeur zijn is voor Roel veel meer dan mensen van A naar B brengen: 'Ik weet precies hoe mijn passagiers zich voelen'

Of zijn wekker nou om 4 uur 's nachts of 7:30 uur 's ochtends gaat, één ding doet directiechauffeur Roel Vinke (55) al 12 jaar hetzelfde: koffiedrinken met zijn vrouw voordat hij de deur uit gaat.

Onregelmatige werktijden

Soms is dat dus weleens middenin de nacht. "Met mijn baan weet je nooit helemaal zeker wanneer je weer precies thuis bent", vertelt Roel. De ene keer moet hij plots naar Parijs of Brussel, de andere keer naar de Tweede Kamer of het provinciehuis in Overijssel: geen enkele werkdag is hetzelfde, en daarmee de werktijden ook niet.

"Daarom moet je als directiechauffeur wel flexibel zijn. Gelukkig heeft mijn vrouw vroeger ook onregelmatig werk gedaan in de zorg, dus die is dat wel gewend. Koffiedrinken in de nacht is gelukkig geen probleem", lacht Roel.

Meer dan alleen ritjes

Voor zijn werk vervoert Roel al 28 jaar gedeputeerden, de commissaris van de Koning en verschillende directeuren van A naar B.

Maar, iemand naar een gewenste locatie brengen is maar een klein onderdeel van zijn werk. "In de basis draait het maar om één ding: het mijn gast zo comfortabel mogelijk maken."