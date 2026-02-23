Chaos in Mexico na dood drugsbaas: dit is er aan de hand

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, zoals de drugsbaas eigenlijk heet, kwam gisteren om het leven bij een speciale actie van het Mexicaanse leger in de staat Jalisco. Het Jaliscokartel reageerde met veel geweld en machtsvertoon, maar de toekomst van het drugsimperium is onzeker nu de leider is omgekomen. Enkele jaren geleden waren Mexicaanse drugscriminelen ook in Nederland actief, maar daar lijkt op dit moment niet veel meer van over.