Chaos in Mexico na dood drugsbaas: dit is er aan de hand
De dood van de beruchte Mexicaanse drugsbaron 'El Mencho' heeft voor chaos gezorgd in het land. Tankstations, winkels en auto's gingen in vlammen op en de politie roept op om binnen te blijven. Hoe kon het zover komen? En wat is de link met Nederland?
Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, zoals de drugsbaas eigenlijk heet, kwam gisteren om het leven bij een speciale actie van het Mexicaanse leger in de staat Jalisco. Het Jaliscokartel reageerde met veel geweld en machtsvertoon, maar de toekomst van het drugsimperium is onzeker nu de leider is omgekomen. Enkele jaren geleden waren Mexicaanse drugscriminelen ook in Nederland actief, maar daar lijkt op dit moment niet veel meer van over.