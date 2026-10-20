Bouwmarkten verkopen meer elektrische kachels, maar die zijn vaak niet voordeliger dan verwarming op gas

Stijgt de gasprijs, dan wordt de elektrische kachel weer populair. Zo'n kachel is vaak niet duur en kan in korte tijd stroom direct in warmte omzetten. Maar of het ook goedkoper is dan de centrale verwarming op gas? Vaak niet, zegt deze expert.

Het is weer koud en dat is te merken in de bouwmarkten. Bij verschillende kluswinkels zien ze namelijk deze periode een flinke stijging in de verkoop van het aantal elektrische kachels en verwarmingselementen. Deze maand is het bij Gamma en Karwei tot nu toe 82,4 procent hoger ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, volgens Intergamma. Dat is de organisatie achter die bouwmarkten. 'Echte stroomvreters' Woordvoerder duurzaamheid Joyce Donat van de Consumentenbond kan het wel begrijpen. "Vooral die gasprijzen zijn heel hoog, dus gaan mensen kijken naar elektriciteit. Het is alleen de vraag of ze daarmee echt besparen", noemt ze.

Over het algemeen is elektrisch verwarmen gewoon duurder dan met gas verwarmen. woordvoerder duurzaamheid Joyce Donat van de Consumentenbond

In veel huizen is dat namelijk helemaal niet zo. "Over het algemeen is elektrisch verwarmen gewoon duurder dan met gas verwarmen, die dingen zijn echte stroomvreters." Kussen of deken Ze gaat verder: "En als je een heel huis of een hele grote ruimte wil verwarmen met een elektrisch kacheltje, dan kost dat zó ontzettend veel elektriciteit. Dan kun je echt veel beter gewoon de cv-ketel aanzetten en gewoon je verwarming aan draaien." Het kan volgens Denat wel een oplossing zijn als je in je hele huis de kachel uit hebt staan en alleen de kamer waar je bent de bijzetkachel aan wil zetten, bijvoorbeeld omdat je thuis werkt. "Maar dan nog denk ik dat je misschien toch beter een elektrische deken of een kussen kunt gebruiken. Die zijn een stuk goedkoper. En daar krijg je het net zo warm mee, plus dan ben je veel minder geld kwijt."

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Infrarood Als je dan toch een elektrische kachel koopt, zijn er ook nog verschillende soorten om naar te kijken. Denat raadt uit duurzaamheidsoverwegingen aan om een infraroodkachel te nemen. "Die zijn veel zuiniger dan elektrische kacheltjes en die doen feitelijk hetzelfde. En die kun je gewoon boven je bank of bureau hangen. Maar ook daar moet je niet je huis mee willen verwarmen", voegt ze toe. Meer vraag Sommige kachels gaan een paar keer over de kop vergeleken met deze periode vorig jaar, laat woordvoerder Frank van Rutten van Intergamma weten. "We zien heel duidelijk dat die gasprijzen hard zijn gestegen en dat consumenten bij ons binnenkomen op zoek naar middelen om minder kwijt te zijn aan de verwarming van hun huis." "Dus heel specifiek als het gaat om kachels zien we dat er, om tijdelijk een ruimte bij te verwarmen of om niet de volledige cv-ketel aan te hoeven zetten, een grotere vraag is naar kleine elektrische kachels", legt hij uit. "Gelukkig zien we ook steeds meer vraag naar energiezuinige infraroodpanelen."

Kieren en gaten dichten Denat denkt dat je als consument bij de bouwmarkten beter andere producten kunt halen om je huis mee te verwarmen. "Je kunt daar natuurlijk ook investeren in isolatieproducten, want dat helpt eigenlijk veel beter."