Een blender voor de halve prijs, een paar schoenen waar 40 procent af is. Het kortingsfestijn waar consumenten met liefde gebruik van maken is hier: Black Friday. Hoe voordelig is deze dag eigenlijk voor winkeliers? "1 maand om je jaar goed te maken."

Hoe meer producten een winkel verkoopt, hoe meer omzet ze draaien. Maar wat als alles wordt verkocht voor een lagere prijs, maakt een winkel dan nog steeds écht winst? Het is een vraag die je je deze maanden, beginnend met Black Friday en eindigend met de kerst, best kan afvragen. Retaildeskundigen Paul Moers en Erik Hemmes geven antwoord. Hoog volume Zowel Moers als Hemmes vertelt dat bedrijven tijdens Black Friday zeker nog winst kunnen maken door producten voor een flink lagere prijs te verkopen. "Dat heeft vooral te maken met het volume dat dan verkocht wordt", vertelt Moers. "Als je veertig producten met een winst van 30 euro verkoopt, in plaats van tien producten met een winst van 50 euro, dan heb je veel meer winst." "Je ziet dan dat de omzet gewoon vele malen hoger is dan een normale omzet. En daardoor kun je met wat lagere marges genoegen nemen."

Vooral populaire producten Om tijdens zo'n dag, week of maand winst te maken, moeten winkels het wel hebben van de populaire producten, zegt de retaildeskundige. "Producten die iedereen wil hebben, dan kun je aan telefoons, laptops, games, dat soort dingen denken." Producten die in de categorie 'niche' vallen - bijvoorbeeld sportkleding of kookgerei - daar maken bedrijven dus veel minder winst op.

Er is in Nederland continue aandacht voor prijzen. Er is altijd wel ergens korting, je wordt er knettergek van. retaildeskundige Paul Moers

Ergens komt dat ook doordat de hype rondom de dag langzaamaan aan het verdwijnen is. "Er is in Nederland continue aandacht voor prijzen", merkt Moers op. "Er is altijd wel ergens korting, je wordt er knettergek van." Klanten overtuigen om bij jou in de winkel een spontane aankoop te doen voor een leuke prijs tijdens Black Friday, wordt daardoor moeilijker. (Te) vroeg beginnen "Én dan worden de kortingen ook nog eens uitgesmeerd over de hele maand", gaat hij verder. Sommige winkels begonnen op 1 november al met Black Friday, anderen beginnen deze week. Pre-sales, online wensenlijstjes met Black Friday-producten die je op de dag zelf alleen nog maar hoeft af te rekenen: het prijzenfestijn start steeds vroeger, lijkt het. "Winkeliers denken: als we niet vroeg genoeg zijn, dan is de concurrent dat wel", legt retaildeskundige Hemmes uit. "Daarmee stretchen ze een feestelijke gelegenheid." Hij ziet dat met allerlei verschillende feestdagen gebeuren. "Sinterklaas wordt op 5 december gevierd, maar in augustus zag ik al Sinterklaasartikelen in de supermarkt. Als je in de winkel dan vraagt waarom ze dat doen, zeggen ze dat er al mensen zijn die daar behoefte aan hebben."

'Ze hebben geen keuze' Het balletje gaat dan meestal rollen, andere winkels sluiten zich aan bij de vroege verkoop van die themaproducten. Ze hebben geen keuze, zegt Hemmes. "Tenzij je als bedrijf uniek bent en je geen concurrenten hebt, moet je altijd kijken naar wat de concurrentie doet." "Want als jij er niet bent met je aanbod, dan word je natuurlijk ook minder meegenomen." Een grote groep aan potentiële klanten slaat jouw winkel dan over. "En dan moet je het hebben van mensen die jou al kennen en bereid zijn om, alleen, bij jou te kopen." Geen spanning meer Dat klanten langer kunnen 'genieten' van kortingen doordat bedrijven al vroeg in het seizoen met aanbiedingen komen, klinkt positief maar in werkelijkheid werkt het in veel situaties averechts, zegt deskundige Moers. "De grootste fout die ze maken is juist dat ze het spektakel van die ene dag weghalen", zegt hij specifiek over Black Friday. "De spanning is eraf." "Dus in plaats van dat het bijzonder is, wordt het nu gewoon want het is de hele maand aanbieding." Daarbij komt ook nog kijken dat we minderen impulsaankopen zijn gaan doen. "Onderzoeken laten dat zien. Mensen zijn voorzichter geworden en dat heeft te maken met onze economie. We hebben hele hoge inflatie op dit moment."

Eindelijk uit de rode cijfers Dat alles houdt winkeliers niet tegen. Voor hen is het belangrijk dat ze het jaar goed afsluiten. Hemmes: "November is de elfde maand, oftewel: je hebt nog maar 1 maand om je jaar goed te maken." Ziet een bedrijf dat het tussen januari en oktober geen omzet heeft gedraaid, dan denken ze: dit is het moment.