Bijna een miljoen Nederlanders heeft geen geld voor vakantie: hoe minimacampings dat toch mogelijk maken
Uit cijfers van het CBS en CPB blijkt dat 1 op de 10 Nederlanders dit jaar niet op zomervakantie gaat omdat ze er geen geld voor heeft. Stichting De Buurt organiseert voor deze mensen daarom door het hele land Buurtcampings.
"Juist deze mensen hebben die ontspanning nodig", vertelt De Buurt-directeur Maarten Hupkens. Met zijn organisatie hoopt hij sociale ongelijkheid tegen te gaan en mensen uit verschillende economische klassen samen te brengen. Iedereen is welkom op de minimacamping. "Het is juist heel mooi dat een bankdirecteur en iemand die een uitkering heeft naast elkaar staan in bijvoorbeeld de rij voor het eten en even kletsen over het leven. Daar komen soms vriendschappen of een stevig netwerk uit."