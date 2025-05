Beschuldiging Donald Trump van 'witte genocide' in Zuid-Afrika is samenzweringstheorie met lange geschiedenis

Niet eerste aanvaring in Oval Office

Dit is ook niet de eerste keer dat Trump een ander staatshoofd confronteert tijdens een staatsbezoek. Toen eind februari de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op bezoek was, kregen de twee leiders flinke ruzie over de oorlog in Oekraïne. In de weken erna stond de relatie tussen de twee landen op scherp.

Pas na bemiddeling van andere landen en een gesprek in Rome, lijken de twee leiders weer op één lijn te zitten. Maar de ruzie tussen de twee maakte wereldwijd veel los.

'0,2 procent van de moorden'

"Het klopt dat er in Zuid-Afrika witte boeren worden vermoord", vertelt Vermeulen. "Gemiddeld per jaar ergens tussen de veertig en zestig. Vaak met grof geweld." Dat komt volgens de correspondent doordat die boeren vaak rijke ondernemers zijn in arme gebieden. Met zware wapens slaan overvallers hun slag.

"Maar als je het aantal afzet tegen wat er in Zuid-Afrika nog meer aan moorden gebeurt, dan zie je dat dit niet het allergrootste probleem is. Er worden per jaar in Zuid-Afrika meer dan 27.000 Zuid-Afrikanen vermoord." Dat zijn volgens Vermeulen voornamelijk arme mensen van kleur, die zichzelf niet kunnen beschermen. "Boeren vormen daarvan 0,2 procent."